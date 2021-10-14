"Жалею ли я о том, что подписал контракт с Барселоной? Нет. Давайте честно: какой футболист не захочет играть в Барселоне? Думаю, большинство игроков хотели бы выступать в этой футболке, независимо от того, насколько хороши или плохи дела у Барселоны.

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Я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, и что пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: "Мне все равно, сколько заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу".

Уход Месси из Барселоны? Это шокировало. Очень плохой момент. Не мог поверить в это, когда узнал. В ту субботу я пошел проведать его, попытался помочь ему забыть о том, что произошло. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде", – признался Агуэро в интервью El Pais.

Напомним, Серхио перебрался в Барселону летом 2021 года, однако еще не дебютировал за каталонцев в официальных поединках из-за повреждения.

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