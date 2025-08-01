Агробизнес и Левый Берег продолжили игровой день пятницы в рамках 1-го тура Первой лиги. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 1-й тур 1-й тур

Агробизнес – Левый Берег – 2:0

Голы: Войтыховский, 3, 26

Агробизнес и Левый Берег закрывали пятничную программу 1-го тура Первой лиги. Журналист Артур Валерко сообщил, что в составе Агробизнеса дебютировал Андрей Богославский, который до этого выступал в чемпионате Украины по футзалу. Это лишь второй случай в высших лигах – до этого таким игроком в составе Зари был Юрий Кудинов.

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А счет в игре был открыт уже на 3-й минуте: это Войтыховский в подкате замкнул прострел Леня с левого фланга. А на 26-й минуте Максим оформил дубль. Получилось нестандартно и эффектно: Семка навесил с левого фланга, а Войтыховский причудливым ударом в падении переправил мяч в ворота.

А вторая половина прошла без голов – Левый Берег, который в прошлом сезоне выступал в УПЛ, не смог навязать борьбу сопернику и хотя бы сократить отставание.