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Агробизнес уступил Металлургу, но остался в Первой лиге

20:04 101 Читати українською
Агробизнес уступил Металлургу, но остался в Первой лиге
Металлург Запорожье / МФК Металлург

Запорожский Металлург смог победить на выезде Агробизнес, но это не помогло команде пробиться в Первую лигу.

Первая лига. Плей-офф, ответный матч (первый матч – 4:0)

Агробизнес – МФК Металлург – 0:1

Гол: Крапивный, 50

Черкащина-Академия пробилась в Первую лигу

Агробизнес в матче плей-офф за право остаться в Первой лиге дома принимал МФК Металлург. В первом поединке команда из Волочиска победила с разгромным счетом 4:0, а потому перед запорожцами стояла крайне сложная задача.

В начале второго тайма Крапивный отличился голом, но это не помогло Металлургу подняться дивизионом выше.

В другом противостоянии Черкащина-Академия разобралась с Сумами и вышла в Первую Лигу.

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