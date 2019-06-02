Агробизнес уступил Металлургу, но остался в Первой лиге

Запорожский Металлург смог победить на выезде Агробизнес, но это не помогло команде пробиться в Первую лигу.

Первая лига. Плей-офф, ответный матч (первый матч – 4:0)

Агробизнес – МФК Металлург – 0:1

Гол: Крапивный, 50

Черкащина-Академия пробилась в Первую лигу

Агробизнес в матче плей-офф за право остаться в Первой лиге дома принимал МФК Металлург. В первом поединке команда из Волочиска победила с разгромным счетом 4:0, а потому перед запорожцами стояла крайне сложная задача.

В начале второго тайма Крапивный отличился голом, но это не помогло Металлургу подняться дивизионом выше.

В другом противостоянии Черкащина-Академия разобралась с Сумами и вышла в Первую Лигу.

Днепр, который мы потеряли