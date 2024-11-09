В субботу, 9 ноября, 16-й тур второго по силе дивизиона продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 16-й тур

Группа А

Агробизнес – Нива Т – 0:1

Гол: Ризнык, 55

Буковина – Металлист – 2:1

Голы: Кольцов, 10 (п.), Бойчук, 75 – Гомес Ферейра, 82

Группа Б

Диназ – ЮКСА – 0:2

Голы: Дебелко, 36, Вава, 74 (п.)

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Тернопольская Нива на выезде неожиданно одолела лидера группы А – Агробизнес. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в начале второго тайма. Ризнык накрутил двух защитников, положив их на газон и закрутил в дальний угол – мяч с рикошетом от правой стойки влетел в сетку. Третье поражение команды из Волочиска в последних четырех матчах оставило подопечных на вершине турнирной таблицы, однако отрыв от ближайшего преследователя – Эпицентра – сократился до 8 очков (у команды из Каменца-Подольского еще 2 игры в запасе). В свою очередь Нива набрала 13 баллов и поднялась в топ-5.

Буковина уже на 10-й минуте вышла вперед в матче с Металлистом. Мизюк в своей штрафной задел Гончарука и арбитр указал на отметку. Повтор, однако, показал, что форвард Буковины откровенно симулировал и контакта с соперником не было, но решение рефери оставили в силе. Кольцов с пенальти открыл счет в матче.

В середине второго тайма Бойчук получил диагональ на правый фланг, ворвался в штрафную и решил пробить, вместо того, чтобы отдать на партнера – решение оказалось верным и мяч влетел в дальний угол мимо голкипера, который среагировал на удар с опозданием. В конце встречи Гомес Ферейра один гол отквитал, головой замкнув навес с углового на дальнюю штангу. Победа принесла Буковине 20 очков и третью строчку группы А, Металлист с 16-ю пунктами четвертый.

ЮКСА на выезде одолела аутсайдера группы Б – Диназ. Дебелко незадолго до перерыва вывел представителей Киевской области вперед – гости под прессингом отобрали мяч у соперника в центре поля, тот отскочил к экс-форварду и Роман, сделав несколько шагов, с дальнего расстояния забросил сферу голкиперу за шиворот.

В середине второго тайма Дебелко толкнули в штрафной Диназа и арбитр назначил пенальти. Вава с отметки переиграл опытного Бандуру, который угадал направление полета мяча, но в прыжке не дотянулся. Победа позволила ЮКСА набрать 27 очков и выйти в лидеры группы Б. Диназ с 10-ю пунктами восьмой.

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