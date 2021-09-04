Агробизнес потерпел очередное фиаско – подопечные Чижевского остались в зоне вылета
Горняк-Спорт неожиданно обыграл Агробизнес в рамках 7-го тура Первой лиги. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".
Первая лига 2021/22, 7-й тур
Агробизнес – Горняк-Спорт – 0:1
Гол: Ямпиль, 52
Удаление: Нагорный, 90+1 (Агробизнес)
Агробизнес продолжает лихорадить на старте сезона – команда Чижевского не может выиграть в 4 матчах подряд. На этот раз обидчиком стал Горняк-Спорт, который также находится в зоне вылета. Судьбу встречи определил единственный гол, который забил Ярослав Ямпиль – хавбек точно пробил головой в угол ворот. Агробизнес пытался отыграться, но тщетно. Команду подвел Нагорный, который в компенсированное время получил прямую красную карточку, поэтому Горняк-Спорт удержал победу.
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Поражение оставило Агробизнес на предпоследней строчке турнирной таблицы Первой лиги – после 7-ми туров подопечные Чижевского набрали шесть очков. Горняк-Спорт с таким же количеством пунктов идет четырнадцатым.
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