Нападающий Сергей Петров ушел с поля из-за травмы. Повреждение оказалось серьезным, и игрок больше не поможет команде Чижевского в текущем сезоне, утверждает Meta-ratings.

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Теперь в составе Агробизнеса остался один здоровый форвард – Богдан Семенец, который и забил единственный мяч Шахтеру. Клуб с Волочиска надеется оперативно подписать еще одного исполнителя на эту позицию.

Добавим, что Агробизнес сейчас возглавляет таблицу Первой лиги, а на стадии полуфинала Кубка Украины встретится с Динамо.

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