Бывший форвард Львова Юрий Захаркив продолжит карьеру в Агробизнесе, сообщает официальный сайт клуба из Волочиска.

Жетысу прекратил сотрудничество с украинским форвардом через 5 дней после подписания

Детали контракта не разглашаются.

Напомним, Захаркив – воспитанник львовских Карпат. За свою карьеру успел поиграть за Тернополь, СК Днепр-1, Олимпик, литовский Атлантас, словацкие Михаловце и Требышов, таджикский Худжанд и латвийскую Елгаву. Последним клубом Юрия был ФК Львов, из которого он перешел в казахский Жетысу и который покинул через 5 дней после подписания контракта из-за травмы.

К слову, Агробизнес после 10-ти туров занимает в турнирной таблице Первой лиги 14-ю строчку, имея в своем активе 7 очков.

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