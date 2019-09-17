Агробизнес подписал испанского полузащитника Монроя

Команда из Волочиска усилилась испанским игроком, который имеет опыт выступлений в Сегунде.

Агробизнес объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Франциском Монроем Алонсо, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний футболист играл за детско-юношеские и молодежные команды UD Somozas, Arosa SC, AD Vila de Ordes, Леванте (Валенсия), Сельта (Виго). Последним клубом футболиста был представитель второго по силе дивизиона Испании (La Liga 2) Алькоркон из одноименного города.

Остап Маркевич рассказал о роли отца в успехах Агробизнеса в нынешнем сезоне

После 9 туров Агробизнес занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги и на один пункт отстает от лидирующего Руха.

В пятницу, 20 сентября, команда Остапа Маркевича примет Авангард в матче 10-го тура чемпионата.

Первая лига: Рух уничтожил ОПФК Черкащина 6 голами и возглавил турнирную таблицу, Николаев отгрузил 6 мячей Кремню