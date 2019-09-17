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Агробизнес подписал испанского полузащитника Монроя

15:51 85 Читати українською
Агробизнес подписал испанского полузащитника Монроя
Фран Монрой – новобранец ФК Агробизнес

Команда из Волочиска усилилась испанским игроком, который имеет опыт выступлений в Сегунде.

Агробизнес объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Франциском Монроем Алонсо, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний футболист играл за детско-юношеские и молодежные команды UD Somozas, Arosa SC, AD Vila de Ordes, Леванте (Валенсия), Сельта (Виго). Последним клубом футболиста был представитель второго по силе дивизиона Испании (La Liga 2) Алькоркон из одноименного города.

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После 9 туров Агробизнес занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги и на один пункт отстает от лидирующего Руха.

В пятницу, 20 сентября, команда Остапа Маркевича примет Авангард в матче 10-го тура чемпионата.

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Трансферы Леванте Леванте Сельта Сельта Алькоркон Алькоркон Остап Маркевич Остап Маркевич Агробизнес Агробизнес Фран Монрой Фран Монрой Первая лига
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