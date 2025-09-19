Агробизнес и ЮКСА открыли программу 7-го тура Первой лиги (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 7-й тур

Агробизнес – ЮКСА – 1:0

Гол: Войтыховский, 50 (пен.)

Агробизнес подходил к матчу среди первой четверки лидеров второго по силе дивизиона Украины, тогда как ЮКСА располагалась в середине турнирной таблицы.

Первый тайм для обеих команд прошел без особых моментов, и зрители голов не увидели. Однако после перерыва хозяева все же сумели открыть счет – с пенальти. Исполнитель ЮКСА сыграл рукой в собственной штрафной, а Войтыховский реализовал 11-метровый удар.

До конца матча голов больше не было. Поединок завершился минимальной победой Агробизнеса, благодаря чему команда заняла второе место, хотя, скорее всего, временно. Черноморец остается первым.

