"Сейчас наши футболисты живут на квартирах. Пока стадион служит вместо базы. Там мы собираемся, есть кафе, тренажерный зал, необходимые условия для функционирования команды. По условиям регламента в чемпионате клубы УПЛ должны иметь команду U-19, вскоре может добавиться женская команда, и пока не решен вопрос с U-21, ходят дискуссии о целесообразности участия этого возраста.

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Также нужно искать, с кем заключить договор, поскольку своей полноценной футбольной школы нет. Школа начала развиваться, но только младшие группы. Где будем играть в случае выхода в УПЛ? Или в Тернополе, или в Хмельницком, если там стадион будет отвечать критериям проведения матчей УПЛ", – резюмировал Чижевский в интервью UA-Футбол.

Добавим, что Агробизнес пошел на зимнюю паузу в статусе лидера Первой лиги. Свои домашние матчи команда проводит в Волочиске на стадионе Юность, который пока не соответствует критериям УПЛ.

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