В воскресенье, 14 сентября, в 6-м туре второго по силе дивизиона состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 6-й тур

Ворскла – Агробизнес – 0:0

ЮКСА – Ингулец – 0:0

В первом матче дня Ворскла разошлась миром с Агробизнесом. На 7-й минуте Прихна навешивал в штрафную со стандарта, мяч срикошетил и... – повезло, что никого из полтавчан не было на добивании. В середине тайма после навалы Ворсклы мяч попал в руку игрока Агробизнеса, но арбитр пенальти не дал (за мгновение до этого сразу двое игроков оказались на газоне после столкновения). Хозяева неистово давили, создавая момент за моментом, но фортуна была на стороне команды из Волочиска.

В конце тайма Войтиховский должен был открывать счет, замыкая передачу партнера, но мяч срезался с ноги и улетел высоко в небо. В ответ Дмитрук с острого угла пробил впритирку с дальней стойкой ворот Агробизнеса.

После перерыва Чидомере не сумел отправить мяч в сетку после прострела Дмитрука – помешал двойной рикошет. Полтавчане и во втором тайме владели преимуществом, но распаковать ворота соперника так и не смогли.

Ничья принесла Ворскле 8 очков и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы Первой лиги. Агробизнес с 12-ю пунктами третий.

