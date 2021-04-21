Игру принимает Тернопольский городской стадион. Где смотреть матч Агробизнес – Динамо онлайн? Встречу показывает портал oll.tv. Также прямая трансляция запланирована на канале "Футбол 1". В 15:15 там начнется "Студия LIVE". Матч, как и онлайн-трансляция Агробизнес – Динамо на "Футбол 24", стартует в 16:00. Команда Чижевского не смогла выиграть сразу 5 предыдущих матчей в Первой лиге (4 ничьи), но в Кубке выбила Шахтер и прошлогоднего финалиста Ворсклу. Динамо очень близко к уверенному чемпионству в УПЛ. Команда Луческу после победы в четвертьфинальной серии пенальти над Колосом выдала серию из 7 триумфов подряд в чемпионате.

Агробизнес – Динамо: анонс и прогноз на полуфинал Кубка Украины

Отмечаем выход в основе киевлян Богдана Леднева. Это лишь второе появление атакующего хавбека с первых минут в текущем сезоне. Возвращается в стартовый состав и Виктор Цыганков – для вице-капитана Динамо это первый такой выход за месяц. В целом после победного матча против Шахтера Луческу сделал аж 8 изменений. Кроме упомянутых игроков, в основе также вышли Бойко, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко и Жерсон Родригес.

Агробизнес: Артым – Романюк, Курило, Ефимович, И. Когут – Дудик, Косовский, Слотюк, Бойчук – Груша – М. Когут

Динамо: Бойко – Тымчик, Сирота, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Леднев, Жерсон Родригес – Беседин