Первая лига, 26 тур

Агробизнес – Чорноморец – 1:0

Гол: Черненко, 88 (п)

Николаев – Кремень – 2:0

Голы: Одарюк, 38, Кушниренко, 53 (п)

Николаев встречался с предпоследней командой чемпионата и закономерно победил. На 38-й минуте эффектным ударом головой после навеса с фланга Одарюк вывел вперед хозяев, а сразу после перерыва Кунширенко удвоил преимущество. Правда, сделал это с пенальти. Благодаря победе Николаев набрал 43 очка и при игре в запасе отстает от зоны повышения в классе всего на пять пунктов. До финиша чемпионата осталось четыре тура.

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Агробизнес снова реально претендует на путевку в УПЛ. Матч против Черноморца мог стать ключевым для подопечных Александра Чижевского. Команды долго не могли открыть счет. Лишь в конце матча защитник одесситов опрометчиво сыграл рукой в собственной штрафной – пенальти. Руслан Черненко не промахнулся и принес своей команде победу.

Агробизнес набрал 48 очков и хотя бы временно поднялся на третье место в турнирной таблице. У Черноморца на два пункта больше и вторая строчка.

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