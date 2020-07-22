Агробизнес – Волынь: поединок Первой лиги перенесут на нейтральный стадион из-за скандала с избиением арбитра

Матч 26-го тура Первой лиги между Агробизнесом и Волынью перенесут из Волочиска на другой стадион, сообщает издание Sportarena.

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Основная причина – слабая работа службы безопасности стадиона после матча с Минаем (0:2), когда был избит арбитр Юрия Иванов. Решение о проведении матчей за пределами Волочиска принято на время расследования дела об избиении судьи. Скорее всего поединок, запланированный на 24 июля, пройдет в Тернополе.

Напомним, ранее исполком УАФ удовлетворил просьбу почетного президента Агробизнеса Олега Собуцкого временно отстранить его от должности вице-президента ассоциации. Именно Собуцкого Иванов обвиняет в нанесении ему телесных повреждений. В свою очередь президент Агробизнеса этот факт отрицает и заявляет, что благодаря его действиям возмущенные фанаты не учинили расправу над арбитром.

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