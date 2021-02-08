Президент Агробизнеса и экс-вице-президент УАФ Олег Собуцкий рассказал, где состоится матч 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

Как сообщает Футбол News, матч между Агробизнесом и Шахтером состоится на стадионе Динамо имени Лобановского.

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"Сыграем в Киеве, потому что сейчас непредсказуемые погодные условия. Мы не рискуем, ведь раньше с Ингульцом были вопросы по подготовке поля. Мы предложили Шахтеру сыграть в Киеве, они с радостью согласились, потому что у них плотный график", – поделился Собуцкий в комментарии.

К слову, матч 1/4 финала Кубка Украины между Агробизнесом и Шахтером запланирован на 3 марта, начало в 18:00.

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