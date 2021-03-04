Агробизнес – Динамо: стало известно место проведения полуфинала Кубка Украины
17:26 - Читати українською
Динамо приедет в Тернополь на выездной поединок 1/2 финала КУ.
Агробизнес будет принимать Динамо в Тернополе в рамках полуфинала Кубка Украины, сообщает ТК Футбол.
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В свою очередь, Александрия на своем родном стадионе Ника решит с Зарей судьбу путевки на заключительный матч турнира. Оба поединка запланированы на 21 апреля.
Финал Кубка Украины состоится 12 мая. Напомним, действующим триумфатором турнира является киевское Динамо.
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