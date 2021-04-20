Агробизнес

"У нас сейчас плотный график, за десять дней должны провести три поединка. Поэтому, в первую очередь, футболисты должны восстановить кондиции. Есть определенные кадровые потери на этот матч и, чтобы дать бой киевлянам, нужно выбрать оптимальный состав.

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Понимаем, что первым номером играть с таким Динамо нет смысла, поэтому попробуем подобрать такую ​​тактику, которое принесет положительный результат. К сожалению, четверо наших игроков из-за перебора желтых карточек пропустят игру, также после операции восстанавливается Сергей Петров. Все остальные готовятся к матчу.

Кубковые встречи отличаются от чемпионата, об этом я подчеркиваю футболистам. Они все видят, как болельщики ждут матч с Динамо, какая невероятная сейчас у команды поддержка. В игре с Динамо прежде всего попытаемся показать качественный футбол", – цитирует Чижевского официальный сайт Агробизнеса.

Напомним, уже завтра, 21 апреля, Динамо поборется с Агробизнесом за выход в финал Кубка Украины. Начало встречи в 16:00. К слову, в четвертьфинале киевляне в серии пенальти выбили Колос, а подопечные Александра Чижевского сенсационно победили Шахтер в экстра-тайме.

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