Встреча Атлетико Варнес и Мунисипаль Пайлон была прервана из-за нападения пчел.

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Часть футболистов сразу легла на газон, а другие просто убежали. Некоторым удалось избежать внимания агрессивных гостей и помогать партнерам. В конце концов, матч был прерван на 20 минут, пока пчелы не покинули поле.

Трое участников встречи получили многочисленные укусы, однако никакой угрозы жизни нет.

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