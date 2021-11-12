Последние результаты обследования Серхио Агуэро обнаружили, что проблемы форварда с сердцем серьезнее, чем ожидалось, сообщает AS.

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Врачи не исключат, что 33-летний аргентинец будет вынужден завершить карьеру, хотя раньше ему прогнозировали возвращение на поле через три месяца. Напомним, в матче 12-го тура Примеры против Алавеса у Серхио случился приступ тахикардии.

Агуэро летом попрощался с Манчестер Сити и присоединился к Барселоне на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел всего 4 матча.

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