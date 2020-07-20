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Агирре покинул Леганес после скандального вылета из Примеры

20 июля 19:57 - Читати українською
Агирре покинул Леганес после скандального вылета из Примеры
Хавьер Агирре / ФК Леганес

Мексиканский тренер завершил свою работу в Леганесе, который в следующем сезоне будет играть в Сегунде.

Леганес на своем официальном сайте объявил об отставке Хавьера Агирре с должности главного тренера. Клуб поблагодарил мексиканца и его ассистентов за работу.

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61-летний Агирре возглавил "пепинерос" в ноябре прошлого года. Под руководством мексиканца Леганес провел 26 матчей в чемпионате Испании – 7 побед, 10 ничьих и 9 поражений. Имя преемника Агирре пока не озвучивается.

Напомним, Леганес мог спастись от вылета, но на последних минутах матча с Реалом арбитр не назначил чистый пенальти в ворота мадридцев. В случае победы "пепинерос" сохраняли бы место в Ла Лиге, в которой выступали с 2016 года.

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Теги
Испания Леганес Леганес Хавьер Хавьер Агирре
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