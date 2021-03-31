Даниэль Аггер стал главным тренером датского Кеге, сообщает официальный сайт клуба.

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Экс-защитник Ливерпуля завершил карьеру в 2016 году, для новоиспеченного специалиста это будет первый опыт на такой ответственной должности. Кеге выступает во втором дивизионе Дании, но ставит цель подняться в элитный дивизион.

Напомним, Даниэль Аггер известен своими выступлениями за Ливерпуль в 2006-2014 годах.

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