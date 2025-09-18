Как сообщает ESPN, приближенные к бразильцу люди обеспокоены отношением главного тренера Реала Хаби Алонсо к футболисту. Они считают, что новый наставник не верит в игрока так, как это делал предыдущий, Карло Анчелотти.

Винисиус провел полностью только один матч за Реал при Алонсо, в двух вышел на замену, а в восьми был заменен во втором тайме.

В то же время руководство Реала недовольно тем, как представители Винисиуса ведут переговоры о продлении контракта. Боссы "бланкос" были уверены, что все идет к заключению нового соглашения, но ситуация осложнилась после того, как игрок изменил некоторые условия.

В мадридской команде допускают, что Винисиус может попытаться уйти в 2027-м как свободный агент, хотя ранее продление контракта казалось неизбежным. Окружение форварда считает, что предложенные условия (20 млн евро в год) недостаточно хороши, учитывая, что игрок сейчас зарабатывает 17 млн.

