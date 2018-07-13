Агенты Бернарда сегодня встречались с руководством Вест Хэма

Бывший полузащитник Шахтера Бернард может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.

Агенты экс-полузащитника Шахтера Бернарда сегодня, 13 июля, провели встречу с представителями Вест Хэма, сообщил журналист PremiumSport Маттео Педроса.

Бернард выбирает между Вест Хэмом и Цзянсу Сунин

По информации O Jogo, Вест Хэм опережает своих конкурентов в борьбе за бразильца. Лондонцы предлагают футболисту 7 миллионов евро за подписание контракта и зарплату в размере 4 млн в год.

После окончания контракта с Шахтером Бернард получил статус свободного агента. В услугах полузащитника заинтересованы Бенфика, Фенербахче, Цзянсу Сунин и несколько бразильских клубов.

Бернард перебрался в Шахтер с Атлетико Минейро летом 2013 года за рекордные для донецкого клуба 25 миллионов евро.