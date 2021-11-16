"Почему я не остался в Ризеспоре? В этом клубе такая политика. Они берут восемь человек в аренду на полгода – если кто-то очень понравился, то оставляют. Потом снова берут несколько человек. Агентские "мутки".

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Переезжать в Турцию с практически нулевым знанием языка было несложно, потому что там был Морозюк. Он уже хорошо понимал язык и помогал мне. Было просто. Еще с нами был Борячук, поэтому мы чувствовали себя нормально. Там вообще было много легионеров: хорватов, бразильцев. Турков было мало – всего восемь человек. Так что мы не чувствовали себя чужаками", – сказал Гармаш в интервью BurBuzz.

Напомним, Денис на правах аренды выступал за Ризеспор с января по август 2020 года. За это время он провел за турецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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