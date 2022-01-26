В отношениях между Барселоной и Усманом Дембеле может наступить мир. Стороны снова будут искать компромисс.

Агенты Мусса Сиссоко и Марко Лихштайнер накануне встретились с Хави Эрнандесом, чтобы озвучить дальнейшие планы 24-летнего французского вингера. Они у него твердые – продолжить карьеру в Каталонии, сообщает Sport.es .

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Усман полностью предан проекту и гордится тем, что одевает сине-гранатовую футболку. Об этом заявляли агенты в разговоре с тренером. Эти слова могут снять напряжение между Барсой и французом и способствовать возвращению к переговорам. Сиссоко и Лихштайнер будут оставаться в столице Каталонии, пока окончательно не разрешат ситуацию.

В текущей кампании Усман Дембеле провел 11 матчей, отличился голом и 2 ассистами. Его контракт с клубом истекает летом.

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