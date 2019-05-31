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Агент Зубкова рассказал о деталях соглашения игрока с Ференцварошем

20:57 46 Читати українською
Агент Зубкова рассказал о деталях соглашения игрока с Ференцварошем
Александр Зубков / Ференцварош

Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о трансфере Александра Зубкова в Ференцварош и о заинтересованности венгров в других футболистах.

"У Сергея Реброва было несколько позиций. Я ему предлагал футболистов, они много смотрели. Там был большой список. Есть еще футболисты, которыми они интересуются. Из Украины.

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Контракт Зубкова подписан на один год, а дальше будет видно. О праве выкупа еще ведутся разговоры", – передает слова Вадима Шаблия Football.ua.

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Напомним, в составе Ференцвароша выступает украинский хавбек Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров. Также в сезоне 2018/19 здесь играл Иван Петряк, но затем оформил скандальный переход в Види.

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Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Вадим Шаблий Александр Зубков Александр Зубков Венгрия Украинцы за рубежом
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