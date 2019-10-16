Агент Зинченко намекнул на возможный трансфер своего клиента в Серию А

Агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал выступление своего клиента за Манчестер Сити и намекнул на возможный трансфер в Серию А.

"Оглядываясь назад, могу сказать, что остаться в Манчестер Сити – правильный выбор. Благодарны Гвардиоле, что он дал Александру возможность развиваться и играть. Зинченко продлил контракт, он сфокусирован на этом клубе, хочет с ним выиграть много трофеев.

Зинченко сделал предложение Владе Седан на НСК Олимпийский – девушка не смогла отказать

У Гвардиолы он играет фуллбека, но может выйти на минимум четырех позициях. Сегодня он сосредоточен на игре за Манчестер Сити, но в футболе никогда не говори никогда. Однажды было бы неплохо победить Роналду и в Серии А. Но нужно, чтобы Криштиану не завязал с футболом, ведь сейчас будущее Зинченко связано с "горожанами", – поделился Прудников в комментарии Calcionapoli24.

К слову, Зинченко провел 9 матчей в составе Манчестер Сити в этом сезоне, отметившись результативными действиями.

"Новый уровень счастья разблокирован": безумства Зинченко после Португалии поразили мир, но его любимая "ушла" к Роналду