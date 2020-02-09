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Агент Жоржиньо намекнул на возможный переход хавбека в Ювентус

21:33 39 Читати українською
Агент Жоржиньо намекнул на возможный переход хавбека в Ювентус
Жоржиньо / Reuters

Жоау Сантос, агент полузащитника Челси Жоржиньо, поделился мыслями о перспективах своего клиента.

"На трансферном рынке может произойти все, что угодно, я не стал бы категорически отказывать Ювентусу. Жоржиньо имеет трехлетний контракт с Челси, остаться здесь – это приоритет. Но мы можем обдумать смену клуба в июле.

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Если бы Ювентус был заинтересован в нем, а Челси был бы готов продать, мы бы, безусловно, оценили их предложение. Думаю, тогда клубы смогли бы прийти к согласию", – заявил Сантос в комментарии Tuttomercato.

Напомним, тренером Ювентуса является Маурицио Сарри, ранее сотрудничавший с Жоржиньо в Челси и Наполи.

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