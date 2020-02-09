Агент Жоржиньо намекнул на возможный переход хавбека в Ювентус

Жоау Сантос, агент полузащитника Челси Жоржиньо, поделился мыслями о перспективах своего клиента.

"На трансферном рынке может произойти все, что угодно, я не стал бы категорически отказывать Ювентусу. Жоржиньо имеет трехлетний контракт с Челси, остаться здесь – это приоритет. Но мы можем обдумать смену клуба в июле.

Челси нашел замену Кепе в Аяксе

Если бы Ювентус был заинтересован в нем, а Челси был бы готов продать, мы бы, безусловно, оценили их предложение. Думаю, тогда клубы смогли бы прийти к согласию", – заявил Сантос в комментарии Tuttomercato.

Напомним, тренером Ювентуса является Маурицио Сарри, ранее сотрудничавший с Жоржиньо в Челси и Наполи.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда