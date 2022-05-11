После трансфера Эрлинга Холанда в Сити 25-летний бразилец принял решение покинуть команду. В последнее время его активно сватали в Арсенал.

Манчестер Сити официально объявил о трансфере Холанда

В комментарии инсайдеру Фабрицио Романо агент Жезуса Марсело Петтинати подтвердил заинтересованность "канониров" в услугах его клиента: "У нас были переговоры с Арсеналом по Габриэлу. Нам нравится проект, поэтому мы обсуждаем возможность перехода. Также есть еще 6 клубов, заинтересованных в Жезусе, но он сфокусирован на финальных матчах Сити. Дальше мы посмотрим".

Напомним, форвард выступает за "горожан" с 2017-го. В этом сезоне он отыграл 39 поединков, отличившись 13 голами и 12 ассистами.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій