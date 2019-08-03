Агент Жерсона Родригеса: У моего клиента были предложения из Европы и Японии

Агент Жерсона Родригеса Ахмед Нума прокомментировал переход своего клиента в Динамо.

"Предложения от других клубов были. Персоной Родригеса интересовались и в Европе, и в Японии. Но интересы игрока на первом месте. Он хотел выступать в еврокубках, хотел играть в сильной европейской команде. Мы представляли, что такое Динамо, какая роль у этого клуба в европейском футболе и нас этот вариант устраивал.

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Динамо сработало быстрее и конкретнее других претендентов на игрока. Это был пример правильно организованного трансфера, когда дел больше, чем разговоров. В конечном итоге выбор был за самим Жерсоном, а он решил, что Динамо – это правильный клуб для него.

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У Джубило Иваты были выгодные предложения от других японских клубов, но руководство клуба не хотело продавать его в Японию, в другой местный клуб. Мы очень благодарны руководству Динамо за профессиональный подход в этой сделке", – цитирует Нуму FC Dynamo Nation.