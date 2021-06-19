"Контракт с Ливерпулем пытались продлить, но Джорджиньо выбрал другой путь. В январе им интересовался Интер, но возникли экономические проблемы. Интер был бы в приоритете, если бы не финансовые трудности.

"Думал, что пойду в Барселону": Вейналдум объяснил мотивы трансфера в ПСЖ

Мы также знали, что Куман хотел видеть Вейналдума в Барселоне, они знакомы еще по выступлениям в сборной Нидерландов. На подписание футболиста также была нацелена Бавария. Мы поддерживали связь с Барселоной, пытались договориться с ними и почти пришли к согласию. В то же время с нами контактировал ПСЖ. Оба клуба сделали свои предложения, и мы должны были выбрать. Оба клуба – фантастические. Для любого игрока Барселона – это вызов, но так же можно сказать и о ПСЖ.

Джорджиньо выбрал Париж. Леонардо показал профессионализм и решительность, что побудило Вейналдума выбрать ПСЖ. С ним также разговаривал Почеттино, он назвал ему роль в команде", – цитирует агента Джорджиньо Вейналдума AS.

Напомним, ПСЖ подписал с 30-летним голландцем трехлетний контракт на правах свободного агента. В прошлом сезоне Вейналдум провел 51 матч, отметился 3 голами. Полузащитник отказался подписывать новое соглашение с Ливерпулем и получил статус свободного агента.

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