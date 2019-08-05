Агент Умтити провел переговоры с ПСЖ и Манчестер Юнайтед

Защитник Барселоны Самюэль Умтити может сменить клубную прописку этим летом.

В переходе защитника Барселоны Самюэля Умтити заинтересованы Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Агент французского футболиста уже провел переговоры с парижанами и манкунианцами, сообщает AS.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов заплатить Барселоне 50 млн евро за Умтити. Сам футболист заявлял, что не хочет покидать каталонский клуб.

К слову, в прошлом сезоне Умтити провел за Барселону всего 14 поединков в Ла Лиге, ведь пропустил длительный срок из-за травм.

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