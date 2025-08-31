Болельщики Бенфики очень довольны, что теперь в их составе будут два украинских легионера.

Анатолий Трубин уже 2 года защищает ворота "орлов", а теперь в их полузащите будет играть Георгий Судаков. Бенфика согласовала с Шахтером аренду хавбека с обязательным выкупом на общую сумму 27 млн евро + разнообразные бонусы.

Шахтер опубликовал трогательное прощание Судакова: "Сделали меня человеком"

Лиссабонский клуб не скрывает, что Трубин поспособствовал трансферу земляка. Пресс-служба "орлов" опубликовала две картинки с репликами Анатолия: "Переходи в Бенфику" во время переговоров и "Работа сделана" после официального объявления перехода. Фанаты добавляют кучу забавных комментариев с подписями "Агент Трубин".

Напомним, недавно Бенфика прошла квалификацию в основной этап Лиги чемпионов, поэтому двое украинцев смогут показать себя в сильнейшем турнире Европы.

