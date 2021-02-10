Несколько дней назад бразильские СМИ сообщали, что атакующий полузащитник "горняков" стремится присоединиться к Интернасьоналу, поэтому ответил отказом на несколько предложений, одно из которых якобы было из чемпионата России.

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"Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, поэтому эта информация не соответствует действительности. Вы знаете, Тайсон сыграл за пределами Бразилии уже 11 сезонов, и очень хочет вернуться на родину", – цитирует Дарнеллеса Евро-Футбол.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Перед тем защищал цвета Металлиста, в который перебрался как раз из Интернасьоналя. В текущем сезоне провел за "горняков" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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