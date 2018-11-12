Агент Степаненко назвал неожиданную причину, почему сорвался трансфер хавбека в Кристал Пэлас

По словам Ивана Пироженко, переход Степаненко в английский клуб сорвался из-за нехватки связей.

"В то время я понял, что когда твой парень стоит 10 миллионов евро, ты, как агент, должен стоить 20. Иначе ты никогда не докажешь до конца этот трансфер. На тот момент я был дешевле Тараса.

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У меня не было ни физической, ни гипотетической возможности написать Сергею Анатольевичу или Игорю Михайловичу. Тем более, организовать личную встречу. Я признался в этом Тарасу, извинился.

Когда у тебя такой клиент, ты должен заходить гораздо дальше в плане возможной коммуникации, контактов, своих возможностей. У меня их не было, поэтому наши предложения превратились в туалетную бумагу", – рассказал Пироженко портала FootballHub.

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