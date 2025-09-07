"Как Динамо вышло на Бленуце? Было несколько человек, которые принимали решения в техническом штабе. Его хотели и господин Суркис, и тренер, и все, кто принимал решения там. Чтобы предложить такую сумму за игрока из Румынии, считаю, очень важно, что в тебе были заинтересованы. Владелец очень хотел его, учитывая сумму трансфера и сложную ситуацию, в которой находилась Университатя Крайова.

Скандальный новичок Динамо извинился за репосты Соловьева и россиян: "Я не знал этих людей и не поддерживаю РФ"

Они (Динамо – прим.) следили за ним не менее 6 месяцев, но знали его значительно дольше, чтобы заплатить за него такие деньги. Это не было спонтанным или поспешным решением", – поделился Чернодоля в комментарии Fanatik.ro.

Напомним, 3-го сентября Динамо официально объявило о подписании румынского форварда Владислава Бленуцы из Университати Крайови. 23-летний нападающий поставил подпись под 5-летним контрактом. Нападающий обошелся Динамо в 2,5 миллиона евро.

Динамо отреагировало на скандал с пророссийскими постами Бленуце: "Признал прежние ошибки"