Агент скандального новичка Динамо раскрыл детали трансфера: "Это не было спонтанным или поспешным решением"
Кристи Чернодоля, агент нападающего Динамо Владислава Бленуце, рассказал, как происходил переход румынского форварда в Украину.
"Как Динамо вышло на Бленуце? Было несколько человек, которые принимали решения в техническом штабе. Его хотели и господин Суркис, и тренер, и все, кто принимал решения там. Чтобы предложить такую сумму за игрока из Румынии, считаю, очень важно, что в тебе были заинтересованы. Владелец очень хотел его, учитывая сумму трансфера и сложную ситуацию, в которой находилась Университатя Крайова.
Скандальный новичок Динамо извинился за репосты Соловьева и россиян: "Я не знал этих людей и не поддерживаю РФ"
Они (Динамо – прим.) следили за ним не менее 6 месяцев, но знали его значительно дольше, чтобы заплатить за него такие деньги. Это не было спонтанным или поспешным решением", – поделился Чернодоля в комментарии Fanatik.ro.
Напомним, 3-го сентября Динамо официально объявило о подписании румынского форварда Владислава Бленуцы из Университати Крайови. 23-летний нападающий поставил подпись под 5-летним контрактом. Нападающий обошелся Динамо в 2,5 миллиона евро.
Динамо отреагировало на скандал с пророссийскими постами Бленуце: "Признал прежние ошибки"