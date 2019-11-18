Агент Сидклея прибыл в Лиссабон для переговоров с Бенфикой, – СМИ

Бразильского защитника Динамо Сидклея все активнее связывают с одним из грандов португальского футбола – лиссабонской Бенфикой.

Представитель 26-летнего футболиста сегодня прибыл в столицу Португалии, чтобы провести переговоры с президентом Бенфики Луишем Филипе Виейрой, информирует dynamo.kiev.ua со ссылкой на португальское издание Noticias ao Minuto.

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Напомним, что в услугах Сидклея также заинтересован бразильский Коринтианс, который готов взять его в аренду.

К слову, в текущем сезоне Сидклей, который перешел в украинский клуб в 2018-м году, не сыграл ни одного официального матча за первую команду Динамо.

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