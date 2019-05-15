Агент Санчеса встретился с представителями Ювентуса и Интера – на пути трансфера одна преграда

Посредник, представляющий интересы нападающего английского Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса, встретился с функционерами туринского Ювентуса и миланского Интера.

Чилийский форвард заинтересовал итальянские гранды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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По его информации, агент Санчеса Фернандо Фелисевич уже провел переговоры с представителями Юве и Интера. Однако, переезд 30-летнего нападающего в Серию А будет невозможным, пока он не уменьшит собственные финансовые аппетиты. Алексис стремится зарабатывать 12 млн евро за сезон.

В сезоне 2018/19 чилиец провел 20 матчей в Премьер-лиге, в которых забил лишь 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Интересно, что "Старая синьора" интересовалась Санчесом, когда тот еще выступал за Удинезе.

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