Жорже Мендеш продолжает искать варианты для нападающего Манчестер Юнайтед. Как выяснилось, пристроить звездного ветерана в один из топ-клубов не так-то просто.

Желание 37-летнего португальца покинуть Ман Юнайтед никуда не исчезло. Криштиану по-прежнему хочет играть в Лиге чемпионов, в которой "красных дьяволов" в сезоне 2022/23 не будет. Агент нападающего – Жорже Мендеш – уже общался с лиссабонским Спортингом по поводу возможного перехода своего клиента, информирует The Athletic.

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В родном клубе Роналду понимают, что подписание Криштиану принесет "львам" инвестиционную привлекательность и значительные финансовые вливания от спонсоров даже с учетом большой зарплаты форварда. А вот у главного тренера Спортинга Рубена Аморима несколько иное мнение. Наставник откровенно сомневается в целесообразности перехода звезды, ведь ему придется перестраивать всю игру команды под 37-летнего ветерана.

Ранее Криштиану Роналду записал детей в одно из учебных заведений Лиссабона, что сразу повлекло появление слухов о возвращении в Спортинг. Именно оттуда нападающий в 2003-м перешел в Манчестер Юнайтед, после чего были Реал, Ювентус и повторный трансфер в МЮ.

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