Агент Роналду прокомментировал информацию о трансфере нападающего в Ювентус

Жорже Мендеш, агент нападающего Реала Криштиану Роналду, прокомментировал слухи о том, что его клиент может покинуть мадридский клуб.

Футбольный агент Жорже Мендеш не опроверг слухи о переходе его клиента Криштиану Роналду из мадридского Реала в туринский Ювентус.

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"Если Криштиану Роналду покинет Реал Мадрид, он останется вечно благодарным клубу, президенту, всему без исключения персоналу, а также болельщикам Реала во всем мире, если это произойдет, это станет новым этапом и новым вызовом в его блестящей карьере", – цитирует Мендеша Marca.