Летом Роналду вернулся на Олд Траффорд, но МЮ не удалось укрепиться среди лидеров АПЛ. Криштиану – один из первых, кому достается от критиков. В последнее время претензии к нему высказывали Габриэль Агбонлахор и даже бывший одноклубник Гари Невилл.

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"Криштиану Роналду очень счастлив в Манчестер Юнайтед. Привычно для себя он продолжит демонстрировать отличную игру. Я уверен, что это будет отличный сезон для него", – цитирует Мендеша Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец провел в составе Манчестер Юнайтед 21 матч, став автором 14 голов и трех ассистистов. Именно Роналду стал лучшим бомбардиром манкунианцев по итогам 2021 года, хотя присоединился к команде летом.

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