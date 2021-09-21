Жорже Мендеш, агент Роналду, контактировал с руководством мадридского Атлетико, чтобы узнать, возможен ли переход Криштиану в состав "матрасников", утверждает Sport.es.

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По информации источника, боссы Атлетико не проявили серьезного интереса к португальцу, а переговоры по трансферу не состоялись. Только после этого Мендеш сосредоточился на работе с манчестерскими клубами.

Напомним, летом Криштиану Роналду решил покинуть Ювентус. Первоначально ожидалось, что форвард окажется в Манчестер Сити, но в итоге он оформил свое возвращение на Олд Траффорд.

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