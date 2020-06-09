Агент Реброва подтвердил интерес нескольких клубов – у тренера Ференцвароша есть четкий план

Агент Шандор Варга сообщил последние новости о возможном трудоустройстве своего клиента Сергея Реброва.

Главный тренер Ференцвароша пользуется большим спросом на рынке.

Ребров выходил на экс-игроков Динамо в Турции по Фенербахче, – СМИ

"Есть интерес, мы прислушиваемся ко всем предложениям, но пока мы ни с кем не договорились. Сергей Ребров хорошо чувствует себя в Ференцвароше, у него нет планов покидать клуб", – цитирует Варгу Nemzeti Sport.

Напомним, главным претендентом на Реброва считается турецкий Фенербахче.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие