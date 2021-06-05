"Сборная Украины – это реальный вариант. Президент Украинской асоциации футбола на открытии "Пушкаш Арены" сказал мне, что в случае если Милан позовет Шевченко и он пойдет работать в Италию, то заменить его сможет только Ребров. Именно он должен быть следующим тренером сборной.

Ребров покинул Ференцварош – украинец установил ряд достижений во главе клуба

Об этом знает сам Шевченко. И Ребров мечтает о такой работе, потому что если тебя зовут работать в сборную твоей родной страны, то это важнее, чем клуб.

Мы знали, что если Шевченко решит покинуть сборную, то Сергей уйдет в любой момент из Ференцвароша. Все это знали. И я уверен, что Габор Кубатов (президент "Фради", – Футбол 24) не стал бы просить деньги за досрочное расторжение контракта. Как не просил их сейчас.

Что касается Тоттенхэма – у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Даниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в Ференцвароше и стоит обратить внимание на него. Леви сказал, что это действительно интересный вариант и такой тренер действительно подходит Тоттенхэму. Мы уже много раз говорили с Леви о таком варианте и продолжаем общаться на эту тему. Поэтому я могу сказать точно, что вариант с назначением Реброва в Тоттенхэм – это не утка.

Как и вариант со сборной. Есть также вероятность, что Ребров вернется работать в арабские страны. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года у нас были регулярные предложения из этих стран. Но прежде Ребров от них отказывался и никогда мне не говорил: "Что ж, нам пора уходить". Теперь такой момент наступил, но куда именно пойдет Ребров – мы пока не знаем", – сказал Варга в интервью изданию Csakfoci.hu.

Напомним, Ребров накануне покинул Ференцварош – украинец привел "Фради" к трем подряд чемпионствам Венгрии и вывел клуб сначала в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.

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