"У нас хорошие отношения с Сандерлендом, потому что мы туда раньше сделали трансфер украинского форварда Тимура Тутерова из Колосса.

Миколенко: Не буду сильно "травить" Русина

После получения заявки на поиск форварда, который может сыграть также на фланге, рассматривали разные кандидатуры. Предложили Назария Русина, согласовав вопрос с его агентом Вадимом Шаблием. Начался переговорный процесс. Совместно с Шаблием мы не смогли оформить этот переход.

Процесс затянулся, потому что стороны никак не могли дойти до компромисса, который бы удовлетворил оба клуба. Путем переговоров удалось обо всем договориться. Все остались довольны. Долгое время клубы торговались по стоимости футболиста. В этом была главная заминка", – рассказал Андрей Кириченко в интервью Sport.ua.

"Шахтар до мене не звертався": Русин у Сандерленді – Миколенко запрошує в гості, ван Леувен на зв’язку, протеже Мбаппе