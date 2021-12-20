Накануне появилась информация о переходе 21-летнего защитника из Динамо Ческе Будеевице в Славию – сильнейшую команду Чехии последних лет. Агент Вячеслав Заховайло рассказал, что трансфер Максима Таловерова уже оформлен.

"Еще месяц назад была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в Славию. Сумма сделки составляет около 1 млн евро.

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Это пример для подражания любым молодым игрокам, назовем их ноунеймами, пробившимися практически из ниоткуда. Когда Максим приехал в Чехию, он скромно пошел играть в команду U-19 Ческе Будеевице. Там его заметили, взяли в аренду в Спарту, где он отыграл около полугода. Спарта не использовала опцию выкупа игрока, после чего он вернулся в Ческе Будеевице.

Там с ним очень хорошо работали, доверяли ему, и он потихоньку через разные матчи – как удачные, так и не очень – набирал форму. Затем со мной связался главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, спросил за Таловерова. Я ему посоветовал привлекать этого футболиста к матчам молодежки. Несколько месяцев назад я разговаривал с генеральным директором Ческе Будеевице, он очень хорошо отзывался о Таловерове и отметил, что клуб связывает с этим футболистом большие надежды.

Видимо, предложение Славии было настолько интересным, что они договорились о его трансфере. Контракта я не видел, но по словам менеджмента Славии знаю, что там, помимо трансферной стоимости, указываются также опции, связанные с процентами от дальнейших продаж", – цитирует Заховайло Footboom.

Таловеров является воспитанником академии Шахтера. Также поиграл за молодежные команды киевского Арсенала и Олимпика. Покорять Чехию уехал в 2019-м и даже выступал за молодежку Спарты на правах аренды. В текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах, а Динамо Ческе Будеевице идет на 8-й позиции турнирной таблицы.

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