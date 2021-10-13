Туллио Тинти, менеджер Андреа Пирло, оценил работу своего клиента в Ювентусе и вероятный приход на место Рональда Кумана в Барселоне.

"Думаю, что Андреа в Ювентусе сделал все, что мог, учитывая то, что это был его первый год в статусе главного тренера.

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Что касается информации о Барселоне, то на данный момент переговоров нет. Скоро они могут начаться", – приводит слова Тинти Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Напомним, Пирло возглавлял "Старую синьору" с августа 2020-го по май 2021 года. Испанские СМИ называли 42-летнего итальянского специалиста одним из претендентов на пост наставника Барселоны, который может вскоре освободиться.

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