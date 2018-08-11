Агент Н'Зонзи подтвердил интерес Ромы к игроку

Фидель Н'Зонзи, отец и агент полузащитника Севильи Стивена Н'Зонзи, заявил, что итальянская Рома ведет переговоры по трансферу игрока.

"Рома – один из вариантов. Их спортивный директор Рамон Родригес Мончи является большим профессионалом. Он знает, что делает и что должен делать", – сказал Фидель в эфире TeleRadio Stereo.

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В услугах Н'Зонзи заинтересована также Барселона, но фаворитом в борьбе за 29-летнего игрока считается Рома. Сумма сделки оценивается в 39 миллионов евро.

В прошлом сезоне Н'Зонзи сыграл 27 матчей в испанской Примере, забил один гол и отдал две результативные передачи.