toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Агент Н'Зонзи подтвердил интерес Ромы к игроку

10:22 15 Читати українською
Агент Н'Зонзи подтвердил интерес Ромы к игроку
Стивен Н'Зонзи / фото ФК Севилья

Фидель Н'Зонзи, отец и агент полузащитника Севильи Стивена Н'Зонзи, заявил, что итальянская Рома ведет переговоры по трансферу игрока.

"Рома – один из вариантов. Их спортивный директор Рамон Родригес Мончи является большим профессионалом. Он знает, что делает и что должен делать", – сказал Фидель в эфире TeleRadio Stereo.

Конкурент Лунина Касилья может стать игроком Севильи

В услугах Н'Зонзи заинтересована также Барселона, но фаворитом в борьбе за 29-летнего игрока считается Рома. Сумма сделки оценивается в 39 миллионов евро.

В прошлом сезоне Н'Зонзи сыграл 27 матчей в испанской Примере, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Италия Рома Рома Севилья Севилья Трансферы Чемпионата Испании Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
11
мин
Ньюкасл
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук