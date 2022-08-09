Алексей Алехин, официальный представитель Михаила Мудрика, рассказал о ситуации с потенциальным переходом своего подопечного в один из европейских клубов.

"Я не буду оригинальным, если скажу, что Михаил имеет огромное желание перейти в один из европейских топ-чемпионатов. При всем уважении к чемпионату Украины, мы понимаем, что из-за сложившейся в нашей стране ситуации чемпионат в этом году будет гораздо слабее, чем в предыдущие.

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Отъезд легионеров, проведение матчей не на лучших полях, многочасовые переезды на автобусе, конечно, вряд ли способствуют прогрессу игрока. Мое мнение, что если бы не было войны, Шахтер – лучший вариант для продолжения карьеры Михаила. Как говорится, война спутала все карты.

Получив, на мой взгляд, несколько солидных финансовых предложений как для клуба, так и для игрока и учитывая, что происходит в нашей стране, мы с игроком надеялись, что Шахтер примет одно из них. Но сейчас Шахтер отверг все предложения. В клубе хотят получить большую компенсацию.

Приятно, что директор по футболу Шахтера Дарио Срна высоко оценил Мудрика, поставив его в ряд со звездами мирового футбола. Приятно и то, что за последние годы Шахтер инвестировал большие деньги в талантливых легионеров, но самым востребованным и дорогим оказался Михаил Мудрик. Футболист хочет расти, футболист хочет развиваться, играть на самом высоком уровне и защищать цвета национальной сборной. Сейчас Михаил Мудрик – игрок Шахтера, он с уважением относится к своему клубу, является большим профессионалом и отдается на 100% как в официальных матчах, так и на тренировках", – сказал Алехин в комментарии SportArena.

Напомним, Байер, с которым Шахтер вел самые продолжительные переговоры, вышел из диалога из-за постоянного изменения позиции "горняков" в переговорном процессе. Брентфорду дончане отказали еще раньше. Накануне Ницца также не смогла удовлетворить финансовые аппетиты "оранжево-черных". СМИ также сообщают о неназванном клубе, который готов выложить за Мудрика 30 млн евро. Действующий контракт Шахтера с Михаилом действует до 2026 года.

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