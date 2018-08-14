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Агент Модрича: Рано или поздно Лука окажется в Серии А

18:13 36 Читати українською
Агент Модрича: Рано или поздно Лука окажется в Серии А
Лука Модрич / Фото: соцсети

Представитель хорватского хавбека Реала Луки Модрича Марко Налетилич прокомментировал ситуацию с трансфером в футболиста в Интер.

"Модрич не просто задумывался над переходом в Интер, ему действительно понравилась идея получить важную роль в этом клубе.

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У меня есть ощущение, что рано или поздно Лука будет выступать в Италии. Он вырос на матчах серии А", – цитирует Налетилича Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Интер предложил Модричу четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Именно из-за интереса к Модрича со стороны миланского клуба президент "сливочных" Флорентино Перес решил пересмотреть условия сотрудничества с лучшим футболистом ЧМ-2018 и увеличить ему зарплату до той суммы, которую предлагал Интер.

Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Интер Интер Лука Модрич Лука Модрич Испания
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